В Москве 28 мая из-за велопарада перекроют Садовое кольцо

Теги: Москва велопробег перекрытие транспорт

Из-за проведения велопарада в предстоящее воскресенье в столице перекроют движение транспорта на нескольких улицах. В частности, с 12:00 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать по внешней и внутренней стороне Садового кольца.

Движение транспорта перекроют на Садовом кольце 28 мая из-за проведения Московского велопарада. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Перекрытия в связи с проведением Московского велопарада будут действовать 28 мая на участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Каланчевская, улицы Маши Порываевой. Движение будет полностью перекрыто с 6:00 до 19:00", - отмечено в сообщении.

Кроме того, в предстоящее воскресенье с 12:00 и до окончания мероприятия не будет движения на внешней и внутренней стороне Садового кольца. Также 28 мая с 13:30 и до конца велопарада перекроют Каланчевскую улицу от Садовой-Черногрязской до улицы Маши Порываевой.