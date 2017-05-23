Песков: ситуация вокруг "Гоголь-центра" не требует реакции Кремля

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Следственные действия в "Гоголь-центре" не являются поводом для того, чтобы информировать об этом Кремль, поскольку в этом деле нет никакой политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ситуация с обысками у худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова не касается Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь не нужно ничего политизировать, здесь нет повода для того, чтобы каким-то образом информировали Кремль", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Он напомнил, что Следственный комитет уже сделал заявление относительно причин следственных действий. "Речь идет о подозрении в хищении бюджетных средств, никакой политики, творчества - ничего там нет. И поэтому нет никакого повода для того, чтобы информировать Кремль", - подчеркнул Песков.

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центр" утром 23 мая. Следственный комитет ранее объявил, что обыски проводятся по месту жительства и работы Серебренникова в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" в 2011–2014 годах.

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