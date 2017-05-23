Восьмилетняя девочка стала жертвой теракта в Манчестере

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Жертвой теракта в Манчестере (Великобритания) стала восьмилетняя девочка, которая пришла на концерт Арианы Гранде вместе с мамой и сестрой. Также сообщается, что в детскую больницу Манчестера доставили 12 серьезно раненых детей.

Восьмилетняя девочка Саффи Роуз Руссос погибла в результате произошедшего накануне теракта на стадионе "Манчестер Арена", передает ТАСС.

Сообщается, что она пришла на концерт американской певицы Арианы Гранде вместе с мамой и старшей сестрой. После трагедии их доставили в разные больницы города.

Также стало известно, что в Королевскую детскую больницу Манчестера доставили 12 тяжелораненых детей в возрасте до 16 лет. По словам директора региональной службы скорой помощи Дэвида Рэтклифа, это самое большое количество госпитализированных, в другие больницы поступило от 5 до 9 человек. Врачи пока ничего не сообщают о состоянии пострадавших.

22 мая на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв. Погибли 22 человека, в том числе дети. Не менее 59 получили ранения. По данным полиции, взрыв осуществил террорист-смертник, один подозреваемых в причастности к теракту задержан. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация "Исламское государство".

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