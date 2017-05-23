Серебренников шокирован обысками в "Гоголь-Центре"

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Кирилл Серебренников шокирован происходящим вокруг "Гоголь-Центра". Он подтвердил, что его везут в Следственный комитет на допрос. Комментируя обыск в своей квартире, режиссер отметил, что все происходило "интеллигентно и деликатно".

Режиссер "Гоголь-Центра" Кирилл Серебренников подтвердил, что едет на допрос в Следственный комитет. По его словам, он шокирован происходящим.

"Сейчас будем со следователем разговаривать. Неизвестно ничего. Я в шоке", - сказал Серебренников агентству ТАСС.

Комментируя обыски в своей квартире, режиссер заметил, что претензий к правоохранительным органам у него нет, поскольку "все было интеллигентно и деликатно".

Ранее стало известно, что в квартире Серебренникова и в "Гоголь-Центре" прошли обыски. В Следственном комитете сообщили, что по их итогам возбуждено уголовное дело. По версии следователей, лица из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей. Эти деньги были выделены государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства России.

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