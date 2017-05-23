Путин: КК-2017 и ЧМ-2018 пройдут на самом высоком уровне

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Владимир Путин во время встречи в Краснодаре с Джанни Инфантино выразил уверенность, что предстоящие футбольные турниры в России пройдут на самом высоком уровне. В свою очередь, по словам президента FIFA, ни у кого не должно быть сомнений в том, что российская сторона выполнит все свои обязательства в рамках подготовки к соревнованиям.

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна сделает все, чтобы Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира по футболу 2018 года прошли на самом высоком уровне. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сделаем все для того, чтобы и объекты, и условия пребывания в России, и все, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне", - сказал Путин на встрече с президентом FIFA Джанни Инфантино по итогам совместного осмотра футбольного стадиона в Краснодаре.

В свою очередь, по словам Инфантино, ни у кого не должно быть сомнений в том, что Россия выполнит все свои обязательства в рамках подготовки к предстоящим соревнованиям. Президент FIFA поблагодарил российского лидера и всех жителей нашей страны за проведенную работу.