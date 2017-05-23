Скончался легендарный британский актер Роджер Мур

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Британский актер сэр Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет в Швейцарии. Его самой известной работой стала роль Джеймса Бонда в семи фильмах об агенте 007. Похороны пройдут в Монако.

Знаменитый британский актер Роджер Мур скончался в Швейцарии в возрасте 89 лет. Как сообщила семья кинозвезды, причиной смерти стал рак.

Письмо опубликовано в Twitter телекомпании BBC.

"Thank you Pops for being you" - family of Sir Roger Moore "devastated" following star's deathhttps://t.co/oL8tJ2SIrU pic.twitter.com/SwGjlulNaC — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 23 мая 2017 г.

Дети Роджера Мура - дочь Дебора, а также сыновья Джеффри и Кристиан - в своем заявлении по случаю ухода отца поблагодарили его за то, что он был "особенным для многих людей". "Наша задача сейчас поддержать Кристину (вдову Мура, - прим. ред.) в это сложное время", - написали они.

Похороны актера пройдут в Монако.

Самой известной работой Роджера Мура стала роль Джеймса Бонда. Он сыграл агента 007 в семи фильмах серии: "Живи и дай умереть" (1973), "Человек с золотым пистолетом" (1974), "Шпион, который меня любил" (1977), "Лунный гонщик" (1979), "Только для твоих глаз" (1981), "Осьминожка" (1983), а также "Вид на убийство" (1985).