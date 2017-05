Скончался легендарный британский актер Роджер Мур

Знаменитый британский актер Роджер Мур скончался в Швейцарии в возрасте 89 лет. Как сообщила семья кинозвезды, причиной смерти стал рак.

Письмо опубликовано в Twitter телекомпании BBC.

"Thank you Pops for being you" - family of Sir Roger Moore "devastated" following star's deathhttps://t.co/oL8tJ2SIrU pic.twitter.com/SwGjlulNaC