Путин: нужно пересмотреть систему подготовки спортивного резерва

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На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра системы подготовки спортивного резерва. Кроме того, президент поручил правительству обеспечить организацию Спартакиад с участием иностранных спортсменов в России.

Президент России Владимир Путин заявил, что тенденции мирового спорта требуют пересмотра системы подготовки спортивного резерва. Об этом он рассказал на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Краснодаре.

"Система спортивной подготовки детей и молодежи у нас есть, она складывалась десятилетиями, но современные тенденции мирового спорта, новые возможности науки и технологий, а также новые вызовы диктуют необходимость серьезного пересмотра сложившихся методик и подходов", - приводит слова Путина ТАСС.

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить организацию Спартакиад с участием иностранных спортсменов в России. Путин отметил, что решение о проведении подобных соревнований было принято еще в 2013 году, но так и не было выполнено.

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