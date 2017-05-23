СМИ назвали имя исполнителя теракта в Манчестере

Теги: Теракт великобритания жертвы

23-летний Салман Абеди назван исполнителем теракта в Манчестере, ранее он был известен властям Великобритании. Об этом сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на источники. Официально эта информация пока не подтверждена.

Террориста-смертника, совершившего в понедельник вечером теракт на концерте певицы Арианы Гранде Манчестере, звали Салман Абеди, передает CBS News со ссылкой на анонимные источники.

Официального подтверждения этой информации от властей Великобритании пока не последовало, однако ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что следствие считает личность террориста установленной. Она отказалась назвать его имя.

По данным CBS News, предполагаемому террористу-смертнику было 23 года, до взрыва в Манчестере он был известен властям Великобритании как человек, который может представлять потенциальную опасность.

Теракт произошел вечером 22 мая после концерта. Жертвами атаки террориста стали 22 человека, в том числе дети. Более 50 человек пострадали.

Читайте также:

Восьмилетняя девочка стала жертвой теракта в Манчестере

"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Манчестере

Это была атака на молодежь: реакция Запада на теракт в Манчестере

Елизавета II отреагировала на теракт в Манчестере

В Манчестере задержан 23-летний подозреваемый в связи с терактом