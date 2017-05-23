Актеров "Гоголь-центра" начали пускать в театр после обысков

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Следственные органы закончили проведение обысков в здании "Гоголь-центра". Около 17:30 открылся служебный вход и представитель театра пригласил всех актеров внутрь. Как отмечают работники здания, все намеченные спектакли состоятся.

Актеров "Гоголь-центра" постепенно начали пускать в здание театра после проведения там обысков следственными органами. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Автомобиль с сотрудниками Следственного комитета покинул территорию центра. Около 17:30 открылся служебный вход и представитель театра пригласил актеров внутрь", - говорится в сообщении. Как отмечают работники здания, все намеченные спектакли состоятся.

Ранее сообщалось, что в квартире режиссера "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и в самом театре прошли обыски. В Следственном комитете сообщили, что по их итогам возбуждено уголовное дело. По версии следователей, лица из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей. Эти деньги были выделены государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства России.

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