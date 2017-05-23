Стартовые площадки для новых домов по программе реновации определены

Теги: Москва благоустройство хрущевки

Для каждой группы домов, которые предполагается снести в рамках реновации жилого фонда в Москве, уже подобраны стартовые площадки, где возведут новое жилье. Как сообщили в столичном Департаменте градостроительной политики, если количество сносимых домов в районе будет достаточно большим, власти сформируют квартальную застройку. Жилые здания расположатся по периметру участка, а внутри образуется тихое пространство для прогулок и отдыха, без автомобильного движения.

Голосование москвичей по программе реновации в столице идет уже больше недели. Свое мнение можно выразить на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". 90% из тех, кто уже проголосовал, — за включение своего дома в программу реновации, передает "ТВ Центр". Дома, где москвичи голосуют активно, следовательно, заинтересованы, в список попадут одними из первых, а значит, и их жители переедут в новые квартиры раньше других.

Для этих москвичей программа реновации - единственный шанс переехать в комфортное жилье. На митинги ходили, собрание проводили. Теперь эмоции поутихли, вопросов не осталось. Столичный закон "О дополнительных гарантиях при реновации", принятый Мосгордумой на прошлой неделе, развеял все опасения.

"Самый популярный вопрос: надо быстрее начинать и когда же все это начнется? Я надеюсь, что в следующем году, в начале следующего года это может состояться. Это зависит и от мнения людей, как люди сейчас активно проголосуют. Как выскажут свою точку зрения, поддержат реновацию, дальше уже будут разрабатывать проекты планировок и выносить их на публичные слушания, еще раз людям показывать: какие дома будут, где они будут располагаться и какие будут этапы переселения", - говорит депутат Мосгордумы Сергей Зверев.

"Здесь у нас, вот посмотрите, ванны нет, только душ такой безобразный", - жалуются жильцы. А еще потолок протекает, краска облупилась. Капремонт здесь точно не поможет. Технологически дом свой срок уже отслужил.

"Мы очень рассчитываем и надеемся, что все это решится. Потому, что XXI век, жить в таких условиях в столице России, ну как это возможно?!" – говорит Светлана Ткаченко.

А ведь этот и другие дома некоторые специалисты предлагают реконструировать. Мы, мол, на Западе и не такое видели. В пример приводят отдельные объекты, скажем, пятиэтажку на улице Мишина, где надстроили еще пять этажей. И не важно, что дом кирпичный, а не ветхая панельная "хрущевка", да и на эти деньги можно легко построить новую многоэтажку. Другой опыт - немецкий - у нас тоже не применим. Не потому, что не умеем или не хотим - дома другие.

"Дома, которые в Германии, и проект, который был в Германии по реновации, и у нас — они немножко отличаются. Они отличаются в части наличия и отсутствия подвалов, технических этажей. В Германии делалась реновация пятиэтажек через такую комплексную реконструкцию домов с привлечением средств населения. Программа, которая предлагается Москвой, не предполагает при переселении из сносимых домов просить деньги у населения за это переселение", - говорит руководитель Департамента градостроительной политики г. Москвы Сергей Левкин.

Квартиру дадут новую, в том же районе. Если это Зеленоград, Троицкий и Новомосковский административные округа, то в пределах округа. Жилая площадь метр в метр, а вот холлы, коридоры, кухни будут больше, и спроектированы они по новым стандартам. Внутри отделка класса "комфорт".

"Раз мы строим жилье совершено нового качества, то оно должно быть и по звукоизоляции, как внутри помещений, так и с внешним миром. Особенно это окна, особенно это перекрытия. Мы считаем, что обязательно должны смотреть энергосбережение. И мы считаем, что в программе реновации у нас затраты на ЖКУ будут точно ниже, за счет того, что дома будут более энергосберегающие", - объясняет заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Большинство домов монолитные, по индивидуальному проекту. Новые здания придется органично вписывать в уже существующую застройку. Где необходимо — построят новые школы, поликлиники, детские сады. Стартовые площадки уже подобраны, решающее слово за москвичами. Голосование завершится 15 июня.

Матвей Шестаков, Ольга Стрельцова, Кирилл Леглер, Николай Жуков. "ТВ Центр", Москва.