Деятели культуры вступились за Кирилла Серебренникова

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Российские артисты и режиссеры написали коллективное письмо в поддержку художественного руководителя "Гоголь-Центра" Кирилла Серебренникова. По их словам, режиссера знают, как честного и порядочного человека.

Деятели культуры потрясены обысками в "Гоголь-Центре" и в квартире Кирилла Серебренникова. Об этом говорится в письме российских артистов и режиссеров в его поддержку. Обращение у входа в "Гоголь-Центр" зачитала актриса Чулпан Хаматова, пишет "Интерфакс".

"Коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра "Гоголь-центр" потрясены сегодняшними событиями. Мы все знаем Серебренникова как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском, мы выражаем слова поддержки нашим коллегам. Надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова", - говорится в коллективном письме.

Серебренникова Хаматова назвала одним из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только в России, но и во всем мире.

В поддержку худрука "Гоголь-Центра" выступили Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Алла Демидова, Алексей Агранович, Вика Толстоганова, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин и другие.

Ранее во вторник в квартире Серебренникова и в "Гоголь-Центре" прошли обыски. В Следственном комитете сообщили, что по их итогам возбуждено уголовное дело. По версии следователей, лица из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей. Эти деньги были выделены государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства России.

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