Житель Татарстана откусил соседу кончик носа за шум среди ночи

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Суд в Татарстане отправил мужчину в колонию за то, что он в ссоре изувечил лицо своему соседу. Инцидент произошел в декабре 2016 года. Осужденный проснулся от шума в ходе ссоры семейной пары за стеной. Он сделал им замечание, после чего выволок соседа в коридор и откусил ему кончик носа.

Зеленодольский городской суд в Татарстане признал местного жителя Дениса Голобородько виновным в нанесении увечья своему соседу по общежитию, которому он в ссоре откусил кончик носа.

Инцидент произошел 16 декабря 2016 года. Осужденный, проживавший в общежитии, проснулся от шумной ссоры семейной пары за стеной. Он сделал своему им замечание, после чего выволок соседа в коридор.

"В пылу ссоры Голобородько обхватил мужчину руками, а затем откусил ему кончик носа, что привело к неизгладимому обезображиванию лица потерпевшего", - уточняется в сообщении прокуратуры республики.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица". Подозреваемый полностью признал свою вину, суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

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