СКР подтвердил завершение расследования дела Улюкаева
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В Следственном комитете подтвердили информацию о завершении расследования уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере".
Следственный комитет России подтвердил информацию о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщается на сайте СКР.
"Бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного статьей "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Ранее агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало о завершении расследования уголовного дела в отношении Улюкаева. Отмечалось, что в ближайшее время обвиняемый и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела.
В конце апреля Басманный суд столицы продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 июля. Бывшего министра подозревают в вымогательстве двух миллионов долларов у "Роснефти". По версии следствия, он требовал деньги за положительный отзыв министерства на сделку по приватизации "Башнефти".
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