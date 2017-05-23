СКР подтвердил завершение расследования дела Улюкаева

Теги: расследование Уголовное дело скр обвинение улюкаев

В Следственном комитете подтвердили информацию о завершении расследования уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере".

Следственный комитет России подтвердил информацию о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщается на сайте СКР.

"Бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного статьей "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Ранее агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало о завершении расследования уголовного дела в отношении Улюкаева. Отмечалось, что в ближайшее время обвиняемый и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела.

В конце апреля Басманный суд столицы продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 июля. Бывшего министра подозревают в вымогательстве двух миллионов долларов у "Роснефти". По версии следствия, он требовал деньги за положительный отзыв министерства на сделку по приватизации "Башнефти".

Читайте также:

Завершено расследование дела Улюкаева

Суд разрешил Улюкаеву выходить на прогулки

Улюкаеву продлили домашний арест до 15 июля

Улюкаеву разрешили посещать клинику из-за проблем со зрением