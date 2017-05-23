ФАС возбудила дела в отношении российских "дочек" HP и Lenovo

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ФАС России возбудила дела в отношении российских "дочек" HP и Lenovo за нарушение закона о защите конкуренции. Данные компании не представили информацию, запрошенную антимонопольной службой, по делу о закупках для Государственной автоматизированной системы "Выборы".

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении компаний HP и Lenovo за нарушение закона о защите конкуренции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"ФАС России возбудила дела в отношении российских "дочек" Lenovo и Hewlett-Packard (HP) за нарушение закона о защите конкуренции, выразившемся в предоставлении заведомо недостоверных сведений по требованию ФАС", - говорится в сообщении.

По информации ТАСС, HP и Lenovo не представили информацию, запрошенную антимонопольной службой, по делу о закупках для Государственной автоматизированной системы "Выборы".