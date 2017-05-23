Путин и Дутерте перенесли встречу на вторник

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Встреча президентов России и Филиппин Владимира Путина и Родриго Дутерте состоится во вторник, а не в четверг. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщили, что филиппинский лидер сократил визит в Россию из-за столкновений военных и боевиков на юге страны.

Владимир Путин и Родриго Дутерте встретятся во вторник. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Ранее планировалось, что переговоры президентов России и Филиппин пройдут в четверг.

Во вторник СМИ сообщали, что Дутерте экстренно прервет свой визит в Москву из-за столкновений военных с боевиками группировки "Маут", присягнувшей на верность "Исламскому государству" (организация запрещена в России), в южной филиппинской провинции Минданао. В регионе введено военное положение.

Родриго Дутерте прибыл в Москву накануне поздно вечером. Планировалось, что его визит продлится пять дней. На четверг была запланирована встреча с Владимиром Путиным.

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