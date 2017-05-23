Полиция подтвердила личность манчестерского смертника

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Полиция установила личность смертника, который устроил взрыв на стадионе "Манчестер-Арена" накануне вечером. Это 22-летний Салман Абеди. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Во время спецоперации в южной части города задержаны трое подозреваемых в причастности к подготовке теракта.

Любительские видеозаписи, сделанные на концерте в Манчестере, теперь считаются важными уликами в деле о теракте. Полиция просит присылать их на специальный сайт для подробного изучения, передает "ТВ Центр". На уже опубликованных кадрах разобрать можно немногое. Вот автомобильный регистратор запечатлел вспышку в переходе от стадиона к железнодорожной станции. Камеры на самой арене фиксируют громкий хлопок, и начавшуюся следом панику.

Те, кто находился на трибунах арены, громкий хлопок поначалу приняли за часть шоу, и лишь потом догадались – произошел теракт.

"Это было ужасно. Мы думали, что за углом бегали боевики. Поэтому мы встали на углу, и ждали, когда боевики побегут за угол. Мой друг сказал: "Нам нужно вернуться на арену, найти наших девочек и спрятаться", - рассказывает женщина.

Власти квалифицировали случившееся как теракт. Он унес жизни 22 человек. Многие из них были еще детьми. Самой младшей жертвой оказалась девочка восьми лет. Не исключено, что список погибших не окончательный. Из 120 пострадавших 59 с травмами различной степени тяжести остаются в больницах. Кроме того, пропавшими без вести числятся двое взрослых и четверо несовершеннолетних.

"Я не видела свою дочь с 5 часов вчера. Она была на концерте Арианы Гранде со своим другом. Я очень волнуюсь. Если кто-то ее видел, пожалуйста, свяжитесь с полицией, свяжитесь хоть с кем-нибудь. Сообщите ей, что ее ищут", - говорит Шарлотта Кембелл.

Эксперты сходятся во мнении: теракт был тщательно спланирован. Смертник с взрывным устройством не стал проходить на стадион, а поджидал в переходе, когда люди начнут покидать арену после окончания концерта и полиция потеряет бдительность. Впрочем, по мнению посетителей и во время шоу меры безопасности оставляли желать лучшего. На недостаток охраны жаловались еще три недели назад, во время другого мероприятия. В этот раз зрителей практически не досматривали.

Личность террориста-смертника уже установлена. Пресса утверждает, что это 22-летний Салман Абеди и он уже попадал в поле зрения силовиков. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в нашей стране группировка "Исламское государство", хотя, по мнению американской разведки, никаких доказательств этому нет. Британская полиция сообщает об аресте подозреваемых в причастности к теракту.

"Уровень угрозы остается серьезным. Это означает, что вероятность новых террористических актов остается весьма высокой. Независимый центр анализа терроризма устанавливает уровень угрозы на основе имеющейся у них информации, Он будет продолжать оценивать ситуацию сегодня и в ближайшие дни", - заявила премьер-министр Тереза Мэй.

На сообщения о теракте жители Манчестера отреагировали мгновенно. Таксисты перестали брать деньги за проезд. Гостиницы приютили потерявшихся в суматохе детей и подростков. Две ведущие политические силы Британии приостановили парламентскую избирательную кампанию. Память погибших почтили футболисты клуба "Манчестер Юнайтед". На Каннском кинофестивале — минута молчания. В полночь по европейскому времени погаснет Эйфелева башня. Слова соболезнования подданным британского королевства приходят со всех уголков мира.

Многие политики отметили, удар нанесен именно по подрастающему поколению Европы. Дональд Трамп, находящийся на Ближнем Востоке, идеологию террористов считает слабой.

"Так много молодых, красивых, невинных людей убиты этими озлобленными неудачниками. Я называю их чудовищами. И я считаю их неудачниками. Террористы и экстремисты, которые их поддерживают, должны исчезнуть из нашего общества навсегда", - заявил президент США.

В ООН заседание Совета безопасности в память о жертвах началось с минуты молчания.

Александр Огородников, Георгий Могунов. "ТВ Центр".