В Петербурге вынесли приговор 2 гражданам Таджикистана за вербовку в ИГ

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Суд вынес приговор двум вербовщикам запрещенного в России "Исламского государства" из Таджикистана. Мужчин приговорили к 6 и 6,6 годам колонии общего режима. По информации Следственного комитета, они занимались вербовкой людей в Санкт-Петербурге в период с 2014 года по май 2016 года.

Двое граждан Таджикистана признаны виновными в вербовке людей в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Приговор вынес Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Санкт-Петербурге. Мужчин приговорили к 6 и 6,6 годам колонии общего режима по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

По данным СКР, мужчины занимались вербовкой людей в Санкт-Петербурге в период с 2014 года по май 2016 года. В ходе обысков были изъяты религиозная литература и атрибутика, а также взрывчатые вещества.

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