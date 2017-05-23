20:12, 23 мая 2017

Трамп прибыл в Италию для встречи с Папой Римским

Теги:  В мире  сша  италия  папа римский  трамп

Самолет Дональда Трампа приземлился в римском аэропорту Фьюмичино. 24 мая президент США должен встретиться с Папой Римским Франциском. Отмечается, что это первый визит Трампа в Европу в качестве главы государства.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Италию, где он встретится с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ. Встреча должна состояться в среду.

Самолет Трампа приземлился в римском аэропорту Фьюмичино на 20 минут ранее запланированного времени. Оттуда президент отправится в резиденцию американского посла. Отмечается, что это первый визит Трампа в Европу в качестве главы государства.

Ранее президент США вместе с супругой и дочерью с официальным визитом посетили Саудовскую Аравию и Израиль. 

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