В Одинцове горят торговые палатки на площади 600 квадратных метров

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Торговые палатки горят в подмосковном городе Одинцово. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

В Подмосковном городе Одинцово загорелись торговые палатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

"Пожар произошел на улице Вокзальная, горят палатки на общей площади 600 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Кроме того, туда выехала специальная лаборатория для замеров уровня вредных веществ в воздухе.