Совбез ООН назвал теракт в Манчестере варварским и подлым

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Совет Безопасности ООН решительно осудил теракт в Манчестере. Члены организации назвали его варварским и подлым. Кроме того, они заявили о необходимости активного сотрудничества с Великобританией для привлечения к ответственности всех виновных в совершении этого преступления.

Совет Безопасности ООН решительно осудил террористический акт на стадионе "Манчестер Арена", а также назвал его варварским и подлым. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление организации.

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили варварский и подлый террористический акт в Манчестере в ночь на 22 мая 2017 года, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека и 59 получили ранения", - говорится в сообщении.

Члены СБ ООН также заявили о необходимости активного сотрудничества с Великобританией для привлечения к ответственности всех виновных в совершении этого преступления.

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