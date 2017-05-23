Завод "Москокс" в Подмосковье заподозрили в выбросах сероводорода

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Специалисты Минприроды начали проверку Московского коксогазового завода после сообщений о загрязнении воздуха. Там отметили, что источниками выбросов сероводорода, запах которого ощущался в Капотне, могут быть как Московский НПЗ, так и "Москокс", расположенный в подмосковном городе Видном.

Минприроды начало проверку Московского коксогазового завода в Ленинском районе Московской области после сообщений о выбросах сероводорода на юго-востоке столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В ведомстве подчеркнули, что источниками выбросов сероводорода, запах которого ощущался в Капотне, могут быть два предприятия: Московский НПЗ и "Москокс", расположенный в подмосковном городе Видном.

В министерстве отметили, что инспекторы Росприроднадзора продолжают круглосуточный мониторинг работ на МНПЗ. "За весь период круглосуточного дежурства инспекторов Росприроднадзора на МНПЗ, это с 15 мая, выбросов сероводорода зафиксировано не было", - сказали в пресс-службе.

16 мая на юго-востоке Москвы был зафиксирован повышенный уровень сероводорода в воздухе. В ночь на 17 мая в районе Капотня автоматическая станция "Мосэкомониторинга" зафиксировала уровень сероводорода в воздухе выше допустимого в 51,4 раза.

Позже стало известно, что Росприроднадзор проводит внеплановую проверку на заводе. При этом было возбуждено административное дело в отношении МНПЗ, в том числе из-за отсутствия утвержденного проекта нормативов предельно допустимых выбросов.

22 мая Московский НПЗ подтвердил информацию о выбросах диоксида серы, заявив при этом о непричастности к превышению в воздухе сероводорода.

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