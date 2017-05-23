Путин напомнил о трагической судьбе информаторов в истории России

Теги: Общество путин допинг спорт

В Москву на этой неделе прибудут сотрудники Всемирного антидопингового агенства. Они обсудят планы восстановления деятельности российского агентства РУСАДА. Антидопинговая программа во вторник обсуждалась среди главных тем на заседании президентского Совета по спорту. Владимир Путин провёл его в Краснодаре.

Огромные коттеджи посреди липовых аллей, десятки тренировочных полей с натуральным газоном, учебно-спортивный корпус. Футбольная академия клуба "Краснодар" - одна из самых крупных в мире. На территории центрального филиала занимаются десять команд разных возрастов. Между тренировками - школа. Обязательны уроки шахмат, которые развивают стратегическое мышление, необходимое на футбольном поле, отмечает "ТВ Центр".

Рядом с академией находится стадион "Краснодара" - архитектурная доминанта и одна из главных достопримечательностей города. Из-за травестинового мрамора, которым облицована арена, ее часто сравнивают с Колизеем. Внутри этот стадион можно сравнить с космическим кораблем будущего, напичканого различными технологиями. Это бесплатный интернет для всех болельщиков, камеры наблюдения с системой распознавания лиц, огромный экран на 360 градусов, ну и для полного комфорта строители установили под крышей арены большие инфракрасные обогреватели.

За порядком на футбольных аренах по требованиям ФИФА следят волонтёры. Желающих поработать всегда много, особенно на крупных турнирах. Чтобы футбол в России стал ещё популярнее, они рассказывают о футболе в школах.

Академия и стадион были построены на частные деньги предпринимателя Сергея Галицкого. Арена вмещает 34 тысячи зрителей. На ней можно проводить соревнования любого уровня, а базу клуба будут использовать для подготовки участники Чемпионата мира.

Впрочем, в Краснодаре живут не только футболом. В городе построен огромный спортивный комплекс "Чемпион" - это ледовый дворец, баскет-холл, залы для спортивной гимнастики, единоборств. Именно здесь президент провёл совещание по развитию спорта с министрами, главами спортивных федераций и руководителями передовых регионов. Среди них присутствовал и мэр Москвы Сергей Собянин. Говорили о создании единой системы и стандартов подготовки спортсменов.

"С названиями пора бы тоже разобраться, а то запутаться очень просто. У нас и какие-то ДЮШСР, и СШОР, и ДЮСШ, и СШ, и ЦСП, и ЦОП, и бог знает, чего только нет. По сути, они все занимаются одним и тем же - воспитывают атлетов, и вне зависимости от ведомственной принадлежности должны иметь универсальные названия, понятную систему контроля, и что самое главное - руководствоваться общими федеральными стандартами спортивной подготовки", - пожаловался Путин.

Президент предложил готовить спортсменов в сходных климатических условиях с регионом проведения Олимпиад. А также начать адресно поддерживать лучших спортсменов и ветеранов грантами.

"Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счёт сокращения финансирования, я уже об этом говорил неоднократно, профессионального спорта. Во всяком случае, по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются, направляются очень большие, и не всегда обосновано. Во-вторых, надо проработать тему с поддержкой призёров - серебряных, бронзовых призёров Олимпиад, достигших пенсионного возраста", - заявил Путин.

Независимый антидопинговый комитет представил национальный план по борьбе с запрещёнными препаратами. Уличённых спортсменов теперь будут лишать призовых даже спустя десятки лет. Они не смогут работать в области спорта. Производителей обяжут маркировать запрещённые препараты. В документе прописан статус информаторов — требование WADA, к которому в России особое отношение.

"С этим институтом связаны трагические страницы в истории нашего государства. С этим институтом связаны массовые сталинские политические репрессии. Для нас это имеет особое значение. Если WADA на этом настаивает, то я понимаю разработчиков этого плана хорошо. Но для нас очень важно, чтобы этот институт плавно не перекочевал в другие сферы нашей жизни", - предупредил Путин.

Отдельно в плане прописано восстановление прав наших паралимпийцев. В сентябре международный комитет примет окончательное решение об их участии в играх 2018 года. Уже на этой неделе сотрудники WADA прибывают в Москву для оказания поддержки в восстановлении Российского антидопингового агентства. Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил на совете, что в МОК и WADA признали неточности в докладе Ричарда Макларена, на основании которого российские команды лишились права участия в соревнованиях.

Никита Васильев, Максим Панкин, "ТВ Центр".