Серебренников остался в статусе свидетеля после допроса в СКР

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В московском театре "Гоголь-центр", а также в квартире его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски. Самого режиссера вызвали на допрос в Следственный комитет. Как заявили в ведомстве вечером, Серебренников допрошен в качестве свидетеля. С него взято обязательство о явке к следователю.

Кажется, ни одна премьера не собирала столько людей у входа в "Гоголь-центр" — толпа стоит на крыльце, тротуарах, дороге. Из-за обыска театр был закрыт, репетиции приостановлены. Многие актеры, ни о чем не подозревая, пришли сюда готовиться к вечернему спектаклю, в итоге – ждали на улице. До коллег, которые внутри, их около 50 человек, говорят, не дозвониться, передает "ТВ Центр".

Информацию о том, что происходит в здании, журналисты собирают по крупицам. Якобы следователи изымают бухгалтерскую документацию, исследуют компьютеры. Официальных комментариев "Гоголь-центр" не дает. Следственный комитет сообщает: обыски проходят в рамках расследования уголовного дела.

"На основании материалов оперативных служб следователи в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере проводят поисковые мероприятия у ряда лиц в различных субъектах российской федерации. В том числе обыски проводятся по месту жительства и работы Кирилла Серебренникова", - сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Художественный руководитель театра живет в пятиэтажной "сталинке" на Пречистенке. В подъезд то и дело заходят люди в камуфляже. Сам Серебренников появляется неожиданно, стремительно направляясь к машине. Короткий комментарий: "Обыск провели интеллигентно".

"Вопросов у меня нет никаких к следствию, просто мы поедем сейчас выясним, что мне предъявляют, потому что я в полном шоке", - сказал он.

В сопровождении автомобиля ФСБ Кирилл Серебренников направился в Следственный комитет на допрос. По его итогам в ведомстве сообщили, что режиссер допрошен как свидетель и отпущен под обязательство о явке к следователю.. Дело в том, что речь идет о хищении средств, которые выделило государство некоммерческой организации, созданной как раз худруком "Гоголь-центра". Деньги должны были пойти на развитие современного искусства, в частности на программу "Платформа".

"Платформа" - проект очень масштабный. Десятки экспериментальных спектаклей, новые музыкальные и хореографические произведения, мастер-классы. Из бюджета на этот проект ежегодно выделяли по 70 миллионов рублей. Судьбу этих денег и пытаются теперь выяснить следователи.

В итоге, по данным следствия, за три года злоумышленникам удалось похитить порядка 200 миллионов рублей. Причастен ли к этому Серебренников, установит суд. Но многие из тех, кто пришел сегодня к театру, уже уверены: дело могло быть сфабриковано.

В Кремле еще утром призвали не политизировать, по сути, рядовое расследование. По словам Дмитрия Пескова, Владимира Путина не поставили в известность о происходящем, так как это "не дело Кремля". О том же говорит и председатель независимого профсоюза актеров театра и кино.

"Самое главное, чтобы сейчас на этой волне не стало возникать, как всегда у нас, спекуляций на тему цензуры, на тему свободы творчества. Потому что понятно, Кирилл Серебренников достаточно известный режиссер, работы у него очень многостороннее и противоречивые. Никакого отношения к творчеству это не имеет", - говорит Денис Кирис.

Творческая Москва, тем не менее, тут же откликнулась на обыск в "Гоголь-центре". Поддержать друга Серебренникова приехали многие его коллеги. Федор Бондарчук, например, только с репетиции, не успел даже сменить удобные сланцы на обувь по погоде.

"В попытке разобраться, что с Кириллом, я сюда и приехал. Это первое. Второе - поддержать "Гоголь-центр", который я люблю и уважаю. Кирилл Серебренников не просто молодой начинающий режиссер - это гордость России, который представляет страну в мире. Его знают в мире. Не отреагировать на это нельзя", - заявил Бондарчук.

Поддержали Серебренникова, причем в письменной форме, также Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Алла Демидова. И это далеко не полный список. Обращение известных режиссеров и актеров зачитывает с листа Чулпан Хаматова: "Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо. Без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование. И не нарушит творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова".

Сейчас обыски завершены. Всех сотрудников пустили в здание театра. В "Гоголь-центре" дали два спектакля — "Мертвые души" и премьеру "Свобода номер 7".

Ольга Оксенич, Наталья Епифанова, Александр Ивановский и Николай Жуков. "ТВ Центр", Москва.