Госдеп предложил сократить финансовую помощь Украине в три раза

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Власти США планируют значительно сократить финансовую помощь Украине. В проекте бюджета Госдепа на 2018 финансовый год заложены средства на поддержку Украины в размере 203,8 миллиона долларов, тогда как в 2016 году эта сумма была в несколько раз больше.

Госдеп США представил план бюджета на следующий финансовый год. В частности, Вашингтон предлагает урезать финансовую помощь Украине более чем на треть.

В 2016 финансовом году США выделили Киеву более 667 миллионов долларов. В следующем, 2018 финансовом году (начинается в сентябре 2017 года), Госдеп предложил ограничиться выплатами в 203,78 миллиона долларов.

Цифра не является окончательной. Как правило, она серьезно корректируется во время рассмотрения проекта бюджета Конгрессом США.

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