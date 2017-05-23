Медведев высказался за снижение ставки по ипотеке до 6-7%

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Дмитрий Медведев заявил, что в скором времени необходимо выйти на ставку в размере 6-7% по ипотечным кредитам по всей России. По словам премьер-министра, макроэкономические условия для этого в целом созрели.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России созрели условия для снижения ставки ипотечного кредитования до 6-7% по всей стране. Об этом он рассказал в ходе диалога с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, стенограмма которого опубликована на сайте правительства.

"Мы все исходим из того, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно этому снижаться. Мы должны выйти на кредитную ставку в размере 6-7% по всей стране", - сказал Медведев.

По словам премьер-министра, макроэкономические условия для этого в целом созрели. Медведев также отметил необходимость совместной работы над снижением ставки по ипотечным кредитам. При этом он добавил, что этот вопрос является в большей степени банковским.