Дутерте на встрече с Путиным назвал Россию близким другом Филиппин

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Россия является близким другом Филиппин, заявил лидер этой страны Родриго Дутерте на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, он приехал в Москву, чтобы просить Россию о помощи и заручиться поддержкой, в частности в вопросах поставок современного вооружения.

Филиппины нуждаются в современных образцах вооружения и будут просить помощи России. Об этом заявил филиппинский лидер Родриго Дутерте на встрече с Владимиром Путиным в Москве, сообщает РИА Новости.

"У нас были определённые заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая. И для того чтобы сражаться с ИГ (террористическая группировка запрещена в России), с их подразделениями, отдельными группировками, нам нужно современное оружие", - сказал Дутерте, добавив, что приехал, чтобы заручиться поддержкой и просить помощи Москвы.

Он заметил, что Россия является близким другом и надежным партнером Филиппин.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что у России и Филиппин есть много интересных проектов, включая военно-техническое сотрудничество и энергетическое машиностроение. Российский лидер выразил соболезнования в связи с террористической атакой на юге Филиппин, из-за которой Дутерте сократил свой визит в Москву.

"Я и мои коллеги с полным пониманием относимся к тому, что вы возвращаетесь срочно на родину. Хочу выразить надежду на то, что конфликт, о котором вы сейчас сказали, будет как можно быстрее урегулирован с наименьшими потерями", - сказал Путин, добавив, что подготовленный пакет документов будет подписан в среду российскими и филиппинскими министрами.

Родриго Дутерте сократил своей визит в Россию из-за столкновений военных с боевиками присягнувшей на верность "Исламскому государству" группировки на юге страны. Планировалось, что президенты России и Филиппин встретятся в Москве в четверг.