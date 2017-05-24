Исполнитель теракта в Манчестере недавно вернулся из Ливии

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Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди недавно совершил поездку в Ливию. Об этом в среду пишет британская газета The Times. Разведслужбы устанавливают, мог ли он проходить подготовку в лагере боевиков. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека.

В Великобритании объявлен наивысший критический уровень террористической угрозы. По словам премьер-министра Терезы Мэй, которая сделала заявление по итогам заседания чрезвычайного комитета "Кобра", это означает, что новая атака может произойти в стране в любой момент. На улицах будет больше полиции, задействуют армейские патрули.

Тем временем спецслужбы в Манчестере в ходе рейдов задержали троих подозреваемых по делу о расследовании теракта. По данным The Times, исполнитель Салман Абеди всего три недели назад вернулся из Ливии. Полиция и разведслужбы пытаются установить, мог ли он проходить там подготовку в лагере боевиков.

Абеди родился в Великобритании, в семье ливийских беженцев. В память о погибших люди несут цветы к стихийным мемориалам в Британии и других странах. Теракт на стадионе, где проходил концерт, унес жизни 22 человек. Среди них много детей. До сих пор есть пропавшие без вести, в частности, МИД Польши заявил, что не может прояснить судьбу нескольких своих граждан.

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