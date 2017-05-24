Трамп нанял адвоката по делу о "связях с Россией"

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Дональд Трамп нанял частного адвоката, который будет представлять его интересы перед конгрессменами, которые ведут разбирательство по поводу приписываемых ему связей с Москвой. Об этом в соцсетях сообщил один из репортёров телеканала Fox Business.

Дональд Трамп нанял частного адвоката, который будет помогать ему во взаимодействии с членами Конгресса, ведущими разбирательство по поводу приписываемого России вмешательства в ход американских выборов, передает "ТВ Центр".

В Конгрессе накануне состоялись очередные слушания в связи с этим раздутым делом. Выступил экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, он заявил, что ему неизвестно о каком либо сговоре по этому поводу.

Тем временем без российской темы не обошёлся и проект нового бюджета Пентагона. В 2018 году планируется увеличить на 40% расходы США на "сдерживание" России. Речь идет о сумме почти в 5 миллиардов долларов.

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