Сирийские саперы обезвреживают Алеппо с помощью российского оборудования

Теги: Сирийский конфликт перемирие терроризм

В Алеппо сирийские саперы успешно обезвреживают территории, применяя российское снаряжение и оборудование. Защитные костюмы обеспечивают безопасность, а миноискатели позволяют находить любые боеприпасы с ювелирной точностью. В среднем за сутки нейтрализуют до ста фугасов, растяжек и других взрывоопасных предметов.

Сирийские саперы в деревне Аран уничтожили фугас. Он был спрятан в доме. В мусорном ведре. Такие смертоносные "сюрпризы" на растяжках сегодня - на каждой улице, передает "ТВ Центр".

"К этому фугасу был прикреплен датчик вибрации. То есть, если бы по улице проехала даже легковая машина, взрывное устройство сработало. Мощность его примерно 10 килограммов в тротиловом эквиваленте", - сообщил командир отряда саперов Мухаммад Язан.

Боевиков запрещенного в России "Исламского государства" из деревни выбили всего пару недель назад. Отступая, террористы оставили сотни мин-ловушек. Только за час работы саперы обезвредили три мощных фугаса. Крестьяне обходят стороной не только брошенные ведра, но и матрасы, и кучи камней. Бомбы могут оказаться где угодно.

Саперная группа с помощью металлоискателей проверяет дороги, обочины, постройки. Действуют осторожно. Как учили российские инструкторы специалисты международного противоминного центра.

Когда-то население поселка составляло 8 тысяч человек. У каждой семьи был свой участок. Выращивали овощи и фрукты. Но сегодня земля буквально нашпигована минами. В плачевном состоянии сегодня большинство домов в деревнях. Ни окон, ни дверей. Только стены и кровли остались. Но, тем не менее, власти Сирии надеются вернуть сюда беженцев. Правительство арабской республики обещает помочь восстановить инфраструктуру. То есть электросети, дороги, водопроводы. А российский Центр примирения враждующих сторон будет привозить гуманитарную помощь.

Люди настолько устали от войны и скитаний, что согласны самостоятельно ремонтировать свои жилища. "Я готов целовать родную землю. Мы вернулись из лагерей беженцев и обязательно восстановим нашу деревню. Уже сейчас ремонтируем школу, пекарни и поликлиники", - рассказал житель села Аран Нури Аль-Сафа.

Переехать в деревню уже смогли 150 семей. Остальные вернутся, как только закончится разминирование.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.