Бордачев: в Европе нет никакой стратегии по борьбе с терроризмом
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Западная Европа переживает далеко не первый теракт и уже в который раз лидеры её государств призывают выработать единую стратегию борьбы с терроризмом. Почему им не удаётся перейти от слов к делу? На этот и другие вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Тимофей Бордачёв.
Что вынуждает Европу игнорировать российские предложения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом? Об этом ведущий программы "События. 25-й час" Алексей Фролов поговорил с программным директором международного дискуссионного клуба "Валдай", политологом Тимофеем Бордачёвым.
"Прошло почти полтора года с первых терактов во Франции и Бельгии, европейцы так и не смогли пока выработать никакой стратегии и политики по борьбе с терроризмом. Все ограничивается разговорами", - заявил Бордачев.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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