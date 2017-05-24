Бордачев: в Европе нет никакой стратегии по борьбе с терроризмом

Теги: европа События. 25-й час терроризм

Западная Европа переживает далеко не первый теракт и уже в который раз лидеры её государств призывают выработать единую стратегию борьбы с терроризмом. Почему им не удаётся перейти от слов к делу? На этот и другие вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Тимофей Бордачёв.

Что вынуждает Европу игнорировать российские предложения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом? Об этом ведущий программы "События. 25-й час" Алексей Фролов поговорил с программным директором международного дискуссионного клуба "Валдай", политологом Тимофеем Бордачёвым.

"Прошло почти полтора года с первых терактов во Франции и Бельгии, европейцы так и не смогли пока выработать никакой стратегии и политики по борьбе с терроризмом. Все ограничивается разговорами", - заявил Бордачев.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"

Читайте также:

Исполнитель теракта в Манчестере недавно вернулся из Ливии

Это была атака на молодежь: реакция Запада на теракт в Манчестере

Совбез ООН назвал теракт в Манчестере варварским и подлым