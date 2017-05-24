Кадыров призвал запретить выпускные в чеченских школах

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Родители детей, учащихся в школах Чечни, часто жалуются главе республики Рамзану Кадырову на необходимость сдавать деньги на проведение выпускных вечеров в учебных заведениях. В результате в ходе встречи министром образования и науки Чечни Исмаилом Байхановым он предложил запретить проводить выпускные балы в местных школах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что проведение выпускных вечеров в зданиях школ республики стоит отменить. По его словам, причина в жалобах родителей на обязательные денежные сборы на организацию торжеств.

В своем Instagram Кадыров написал, что поднимал этот вопрос в ходе встречи с министром образования и науки Чеченской Республики Исмаилом Байхановым.

"Мы уделили внимание и теме выпускных вечеров. Я предложил уйти от практики проведения подобных мероприятий в школах. Родители могут организовать их по своему усмотрению", - отметил чеченский лидер.

По его словам, в республике есть достаточно "различных домов торжеств, кафе и ресторанов" для желающих отметить завершение учебы в школе. Кадыров подчеркнул, что данный вопрос будут решать родительский комитет и сами дети. "Но непосредственно в школах собирать денежные средства для проведения вечеров не должны", - заявил он.

Как отметил Байханов, в 2017 году ЕГЭ в Чечне сдают 7418 выпускников, а ОГЭ - около 20 тысяч выпускников.

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