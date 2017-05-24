Россияне рассказали о желаемом месячном доходе

Теги: Общество россия опрос зарплата

Россияне рассказали о том, сколько денег хотели бы получать в месяц. По данным социологов, желаемый доход россиян по сравнению с минувшим годом увеличился на 15 процентов. По результатам опроса, самый популярный диапазон желаемого дохода - 60-90 тысяч рублей.

Россияне рассказали о желаемом доходе в месяц. Соответствующий опрос провел исследовательский холдинг "Ромир".

Согласно исследованию, сумма желаемого дохода россиян по сравнению с прошлым годом выросла на 15%. Опрос показал, что для "нормальной жизни" семье из трех человек необходимо 83,6 тысячи рублей. В минувшем году этот показатель был ниже на 10,9 тысячи.

Самой популярной суммой желаемого дохода стал диапазон от 60 до 90 тысяч рублей. Данный интервал выбрали 24% опрошенных. 22% указали диапазон от 45 до 60 тысяч рублей. Суммой в 45 тысяч рублей на три человека готовы довольствоваться 17% респондентов.

Читайте также:

Минтруд назвал сферу с самыми высокими зарплатами