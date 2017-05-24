Трамп назвал лидера КНДР "сумасшедшим с ядерным оружием"

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В телефонном разговоре с президентом Филиппин Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием". По информации WP, Трамп охарактеризовал так северокорейского лидера за пару дней до того, как изъявил желание встретиться с ним.

Президент США Дональд Трамп назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием". Таким мнением он поделился со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте в ходе телефонного разговора 29 апреля, сообщает газета Washington Post.

"Мы не можем позволить безумцу, обладающему ядерным оружием, вести себя вседозволенно. У нас много огневой мощи: больше, чем у него, в 20 раз, — но мы не хотим ее использовать", - сказал Трамп.

Стоит отметить, что подобное заявление Трамп сделал всего за несколько дней до того, как сообщил о своем желании лично встретится с Ким Чен Ыном.

Президент США назвал "хорошей новостью" тот факт, что практически все испытания ракет Северной Кореи являются неудачными.

В свою очередь Дутерте в телефонном разговоре заявил, что у лидера КНДР "проблемы с головой и однажды он может просто спятить". Филиппинский лидер добавил, что реальную власть над КНДР имеет только Китай.

В конце беседы Трамп пригласил Дутерте посетить Вашингтон.

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