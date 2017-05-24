В квартире на западе Москвы нашли тело 52-летней женщины

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В квартире на западе Москвы обнаружено тело 52-летней женщины с тупой травмой живота. Как сообщил источник в правоохранительных органах, признаков насильственной смерти не нашли. Судмедэкспертиза показала повреждение селезенки у погибшей.

В одной из квартир в доме на улице Герасима Курина нашли тело женщины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен труп женщины, 1965 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти, смерть которой наступила около двух часов назад", - сказал он.

По словам источника, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате тупой травмы живота с повреждением селезенки. В пресс-службе ГУ МВД столицы подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей.

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