Инициировавшая Brexit партия выступила за смертную казнь для террористов

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После теракта в Манчестере в британской партии UKIP заговорили о необходимости ввести высшую меру наказания для террористов - смертную казнь. В самой партии отметили, что в случае попадания в парламент, этот вопрос может быть вынесен на общенациональный референдум.

Британская партия UKIP, известная как инициатор Brexit, заявила о необходимости вернуть смертную казнь для террористов. В случае попадания партии в парламент, вопрос может быть вынесен на общенациональный референдум, пишет газета "Известия".

По словам члена политического объединения, Дженис Эткинсон, Великобритания находится в состоянии войны, но военные преступления и террор не могут взять верх. Она добавила, что профилактика лучше лечения, в связи с чем, есть необходимость объявить о возвращении смертной казни за террористические преступления.

Как отметил еще один член UKIP Дэвид Шаллис, у партии нет целенаправленной политики по восстановлению смертной казни. При этом она будет открыта к проведению национального юридически обязывающего референдума, если достаточное число британцев этого потребуют.

О высшей мере наказания для террористов в британской партии заговорили после теракта в Манчестере, который унес жизни 22 человек. Среди них много детей. Трагедия произошла на стадионе "Манчестер Арена". Там вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.

После этого в Великобритании был объявлен наивысший критический уровень террористической угрозы. Кроме того, спецслужбы в Манчестере в ходе рейдов задержали троих подозреваемых по делу о расследовании теракта. Также стало известно, что исполнитель Салман Абеди всего три недели назад вернулся из Ливии. Полиция и разведслужбы пытаются установить, мог ли он проходить там подготовку в лагере боевиков.

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