В Москве скончался внук Сталина, режиссер ЦАТРА Бурдонский

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В Москве на 76-м году жизни скончался внук Иосифа Сталина, режиссер ЦАТРА Александр Бурдонский. Сообщается, что у него были серьезные проблемы с сердцем.

В среду ночью в Москве на 76-м году жизни скончался внук Иосифа Сталина, режиссер Центрального академического театра Российской Армии Александр Бурдонский, передает "Интерфакс".

В театре рассказали, что режиссер долгое время лечился в госпитале из-за проблем с сердцем.

Александр Бурдонский – старший сын Василия Сталина от первой жены Галины Бурдонской. Родился 14 октября 1941 года. В 1953 году закончил Калининское суворовское училище. В 1966 году поступил в ГИТИС. В 1974 начал работать в ЦАТРА. Поставил более 20 спектаклей, например, "Игра на клавишах души", "Та, которую не ждут" и другие.

В декабре 2016 года в Москве в возрасте 80 лет умер внук Сталина от старшего сына Якова Евгений Джугашвили. Его нашли около дома на улице без сознания.

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