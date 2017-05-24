В Новой Москве сгорели 28 автомобилей

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Ночью на корпоративной парковке в ТиНАО произошел пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание за 40 минут, но огонь успел повредить и частично уничтожить 28 автомобилей.

В деревне Саларьево на территории Новой Москвы сгорели почти 30 машин, стоявших на корпоративной парковке, сообщили ТАСС в столичном ГУ МЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание за 40 минут. Однако, огонь успел частично или полностью уничтожить 28 машин.

По данным собеседника агентства, пострадавших при пожаре нет. Причины и обстоятельства ЧП будут выясняться.

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