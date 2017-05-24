В КНДР расценили как объявление войны создание в ЦРУ центра по Северной Корее

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В Северной Корее посчитали, что создание в ЦРУ специального центра, нацеленного против КНДР, является объявлением войны. В Пхеньяне заявили, что призывы США к активизации разведывательной деятельности, чтобы справиться с северокорейской ядерной угрозой, лишены логики.

Северная Корея обвинила США в открытом объявлении войны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на северокорейскую газету "Нодон синмун".

Поводом для подобных обвинений стало создание в ЦРУ специального центра, нацеленного против КНДР. По данным северокорейского издания, руководство страны "считает создание такого центра грубым вызовом и открытым объявлением войны". В КНДР считают, что призывы США к активизации разведывательной деятельности для противодействия ядерной угрозе "лишены какого-либо смысла".

"Никто не может лишить суверенное государство законного права принимать меры для укрепления обороноспособности. Агенты ЦРУ собираются развернуть нацеленную против Пхеньяна шпионскую деятельность в различных регионах мира, но им никогда не найдется места в КНДР", - отметили в издании.

Центральное разведывательное управление США 11 мая создало спеццентр по противодействию угрозе, исходящей от "ядерной и ракетной программ КНДР". В официальном заявлении ЦРУ указывалось, что для реагирования на северокорейскую угрозу будут использоваться "все ресурсы, возможности и полномочия управления".

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