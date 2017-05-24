Россияне стали чаще покупать антидепрессанты и успокоительные

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Граждане России стали чаще покупать антидепрессанты и успокоительные. За первые четыре месяца 2017 года было продано 964,6 миллиона упаковок антидепрессантов, а также 2,9 миллиарда пачек успокоительных средств. Объемы продаж выросли на 25% и 11,1% соответственно относительно того же периода предыдущего года.

Жители России стали чаще покупать антидепрессанты и успокоительные. За первые четыре месяца 2017 года аптеки продали 964,6 миллиона упаковок антидепрессантов, а также 2,9 миллиарда пачек успокоительных средств, пишет газета "Известия".

Кроме того, объемы продаж выросли на 25% и 11,1% соответственно относительно того же периода предыдущего года. В 2016-м было реализовано 772,7 миллиона упаковок антидепрессантов. Также год назад россияне приобрели 2,6 миллиарда пачек успокоительных средств.

Рост продаж наблюдается каждый месяц. Больше всего антидепрессантов было продано в апреле 2017 года. Показатели составили 259,4 миллиона упаковок.

Эксперты отмечают, что дело в росте покупательной способности населения.