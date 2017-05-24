Полиция озвучила новые сведения о манчестерском террористе

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В аэропорту Лондона задержали мужчину, которого подозревают в подготовке терактов на территории Великобритании. По нескольких адресам прошли обыски. Кроме того, у полиции появились новые данные о террористе, который устроил взрыв в Манчестере. В стране до критического повышен уровень террористической угрозы, усилены меры безопасности. Во многих государствах прошли акции памяти.

Этой ночью достопримечательности по всему миру сначала подсветили в цвета британского флага, а затем выключили иллюминацию. В Риме, Париже, Нью-Йорке, Дубае почтили память жертв теракта в Великобритании. В самом Манчестере тысячи горожан накануне вечером также собрались на митинг памяти и протеста против терроризма, передает "ТВ Центр".

"Если мы будем едины, все будем сплочены против террористов, я думаю, что это единственный способ победить их. Мир обязательно победит. Но не только Манчестер, не только Англия, весь мир - все мы должны стоять вместе", - сказал участник митинга.

Уровень безопасности в Великобритании повышен с серьезного до критического. По итогам заседания чрезвычайного комитета "Кобра" премьер-министр Тереза Мэй заявила, что за случившимся на концерте стоит не один подозреваемый уроженец Англии 22-летний Салман Абеди, а хорошо подготовленная группа боевиков. Следствие отмечает: взорвавшаяся бомба была "большой и сложной", для ее создания использовали материалы, которые трудно достать в Британии. Это свидетельствует о том, что молодому человеку помогали профессионалы. Поэтому новые теракты не только возможны, но и неизбежны.

"Это означает, что вооруженные полицейские, ответственные за выполнение таких обязанностей, как охрана ключевых объектов, будут заменены военнослужащими. Таким образом полиция получит возможность значительно увеличить число сотрудников, патрулирующих в ключевых местах", - заявила Мэй.

Сообщается, что к патрулированию совместно с полицией могут быть привлечены до нескольких тысяч военнослужащих. Будет усилена охрана всех без исключения объектов инфраструктуры, транспорта, государственных органов и массовых мероприятий. Мэр Лондона уже призвал горожан проявлять понимание и соблюдать бдительность.

После теракта в Манчестере правительство Великобритании все-таки было вынуждено пойти на крайние меры, хотя не повышало уровень опасности до максимального ни после убийства исламистами военнослужащего в Лондоне в 2013 году, ни после теракта у здания парламента в марте этого года. Уровень "серьезный" был установлен еще в 2014 году. Сколько теперь продержится "критический", предсказать пока никто не берется.

"Я не собираюсь предсказывать будущее, но если вы посмотрите на нашу историю, такой уровень угрозы – очень необычная и редкая мера. Он никогда не сохраняется надолго, и мы на это надеемся. Но в этот интенсивный период риска мы будем делать все возможное, и военные нам помогут", - отметил глава контртеррористического подразделения Скотланд-ярда Марк Роули.

Минувшей ночью в лондонском аэропорту Станстед по подозрению в подготовке терактов был задержан мужчина. Он готовился к посадке в самолет, следующий в Турцию, а далее, по оперативным данным, должен был отправиться в Сирию. В связи с этим сотрудники полиции провели обыски по двум адресам на севере Лондона. О результатах пока не сообщается. Известно лишь, что задержание не связано с терактом в Манчестере.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".