В Тюменской области из-за разлива Ишима эвакуировано село

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Десятки домов и больше тысячи садовых участков затоплены в Тюменской области из-за разрыва дамбы. В селе Викулово эвакуированы все жители. Для ликвидации последствий паводка в регионе усиливают группировку спасателей. А в тех районах, где вода, наконец, отступила, проводятся срочная санитарная обработка территорий и восстановительные работы.

Первый урок школьников Тюменской области в среду - правила поведения на воде. Часть дороги от села Викулово в деревню Чебаклей затопило. А поэтому на занятия добираются на моторной лодке, передает "ТВ Центр".

В каждом рейсе детей сопровождают четверо специалистов отряда "Лидер". Ранее подтопленные районы начинают выходить из-под воды. Ежедневно по несколько участков. Но пока угроза прорыва песочных насыпей остается.

"Идет активное выделение квартир тем, кто не может вернуться в свои дома в виду того, что пострадали они сильно от паводка. Идет выделение денежных средств на первоочередные нужды", - отметил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алёхин.

В областном центре подтопленными сегодня оказались улицы города. Жители Тюмени встречают непогоду с улыбкой. Не смешно жителям Ленинского района Омской области. Бушующий Иртыш буквально смывает садовые товарищества в пригороде.

Аналогичная ситуация в Башкирии. Там из-за паводка утром жители деревни Калтаево обнаружили, что их речка теперь течет прямо через огороды. В Амурской области тем временем снова готовятся наряжать елки. В городе Тында накануне вечером выпал снег. Снегопад продолжился утром.

В Томске - всего неделю назад город засыпало снежным покрывалом - накануне был поставлен новый температурный рекорд. Плюс 30 градусов. Такого местные жители не видели уже полвека. А уже через пару дней синоптики обещают новую волну заморозков.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".