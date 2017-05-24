Власти Москвы и Корпорация МСП подписали соглашение о сотрудничестве

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Малый и средний бизнес в Москве является важной экономической составляющей - более двух миллионов горожан заняты в этой сфере. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с предпринимателями.

В среду было подписано соглашение об информационном взаимодействии правительства Москвы и федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, передает "ТВ Центр". Уже запущен так называемый бизнес-навигатор - специальный ресурс, который позволяет найти финансирование, рассчитывать бизнес-план и подобрать аренду помещений.

"Сегодня мы подписываем соглашение, которое дает возможности, созданные Корпорацией малого и среднего предпринимательства, в поисках и аналитике по размещению малого бизнеса в Москве. Предприниматель может зайти на портал, посмотреть возможности в конкретном районе: какие есть возможности аренды помещения, какой сегмент бизнеса там свободен для того, чтобы он развивал свое предприятие. Синергия интернет-порталов Москвы и сервиса, созданного Корпорацией малого и среднего предпринимательства, даст свою синергию развития бизнеса Москвы, который является, конечно, значимой частью российского бизнеса", - приводит слова Собянина АГН "Москва".