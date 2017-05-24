Активисты ОНФ выявили тысячи нелегальных свалок

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Семь тысяч нелегальных свалок выявили активисты Общероссийского народного фронта в рамках проекта "Генеральная уборка". Более 700 уже удалось ликвидировать.

Активисты ОНФ выявили 7 тысяч нелегальных свалок. При этом ликвидировано уже более 700. Данные привели на заседании Центрального штаба ОНФ, передает "ТВ Центр".

Эксперты также проанализировали, как в регионах организованы схемы по обращению с отходами. Большинство из них, как выяснилось, содержат серьёзные ошибки. И нуждаются в доработке. На встрече также обсудили другую инициативу ОНФ - по выявлению аварийных дорог. О проблемных участках сообщают сами граждане.

"Мы уже имеем положительные решения по 1800 участкам дорог, которые отмечали граждане. На наш сайт зашли примерно 315 тысяч человек и нанесли на карту 15 тысяч километров дорог, которые подлежат ремонту. Наши активисты работают с этими обращениями, в каждом регионе проводят мероприятия, направляют списки дорог, на которые обратили внимание граждане, для того, чтобы они были включены в план", - рассказал координатор проекта ОНФ "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александр Васильев.