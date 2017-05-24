Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Риты Гавриловой

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Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение трехлетней Риты Гавриловой. У девочки иммунодефицит и редкая форма лейкоза. Для того чтобы выздороветь, Рите требуется пересадка костного мозга. Но на поиск донора и сложную операцию требуется полтора миллиона рублей.

Никаких кукол, нарядов и прочих легкомысленных дамских штучек. Эту трогательную хрупкую леди интересуют только серьезные вещи. Осваивает технику - машины, паровозы, неравнодушна к сложным механизмам.

"Она часто мне помогает даже можно так сказать - по хозяйству, любит очень инструменты, ковыряться со мной, то есть такие виды совсем не свойственные для девочки", - рассказал "ТВ Центру" отец Маргариты Дмитрий Гаврилов.

Она в семье за главнокомандующего. Единственная, долгожданная. Любит, когда называют полным именем Маргарита. Да и возраст уже серьезный - почти четыре года. Вот только большую часть своей жизни она провела в больнице. В шесть месяцев начались беспричинные подъемы температуры, в год увеличились лимфоузлы.

Маргариту потом обследовали и в столичном Центре детской гематологии. Оказалось, у неё сложный диагноз - первичный иммунодефицит и как следствие - ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Пытались бороться с помощью химиотерапии, но безуспешно. Срочно требовалась пересадка костного мозга. Однако полностью совместимого донора найти не могли. Когда ситуация стала критической, приняли решение в качестве донорских использовать стволовые клетки отца. В декабре сделали операцию. И почти сразу стало ясно - результата она не принесла.

Пришлось снова прибегнуть к химиотерапии. Несколько недель, как Маргарите стало легче, и она будто наверстывает все упущенное - увлеченно играет, рисует, читает стихи про любимую игрушку. Но врачи говорят: такое улучшение ненадолго, болезнь может вернуться в любой момент - в еще более тяжелой форме. Единственная надежда - повторная трансплантация костного мозга.

Однако и поиск донора, и собственно процесс активации - забора клеток - дорогостоящая процедура. Чтобы у Маргариты состоялась операция, требуется один миллион шестьсот тысяч рублей. Сумма для семьи неподъемная. Но помочь может каждый - для этого надо отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162.

Маргарита сейчас уже в Центре гематологии, проходит подготовку к трансплантации. Все врачебные манипуляции переносит терпеливо.

Юлия Богоманшина, Илья Ушаков, "ТВ Центр".