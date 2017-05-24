В аэропорту "Шереметьево" задержали собаку, летевшую в Красноярск
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Собаку, летевшую из Москвы в Красноярск, не пропустили сотрудники Россельхознадзора, поскольку в документах не было указано, к кому она направляется.
В аэропорту "Шереметьево" сотрудники Россельхознадзора не пропустили собаку, следовавшую в Красноярск, об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой пресс-службу ведомства.
Причиной отказа стала ошибка в документации. В графе "получатель" отсутствовала какая-либо информация. Порода собаки также осталась неизвестной. По законодательству России перевозка животных в таком случае запрещена.
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