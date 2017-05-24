Шойгу назвал стратегически важные для России регионы

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Украина, Сирия и Корейский полуостров являются стратегически важными для России регионами. По его словам, оперативному решению проблемных вопросов в оборонной сфере способствует взаимодействие военного ведомства с профильными комитетами Совета Федерации.

Украина, Сирия и Корейский полуостров являются стратегически важными для России регионами. Об этом на "правительственном часе" в Совете Федерации заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Тесное взаимодействие Министерства обороны с профильными комитетами Совета Федерации способствует оперативному решению проблемных вопросов в оборонной сфере и повышению качественного состояния армии и флота. Это особенно актуально сегодня, когда напряженность в мире растет - прежде всего в таких стратегически важных для России районах, как Украина, Сирия и Корейский полуостров", - передает его слова ТАСС.

Министр отметил, что в его ведомстве основное внимание уделяется поддержанию потенциала ядерных сил страны на уровне, достаточном для решения задач сдерживания. Он рассказал о перевооружении ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы "Ярс". По словам Шойгу, данными системами оснащены уже девять полков.

"Число зенитных ракетных полков, оснащенных зенитной ракетной системой С-400 "Триумф", доведено до 13", - отметил министр.

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