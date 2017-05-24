Россия нанесла в 4 раза больше авиаударов в Сирии, чем коалиция

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Самолеты ВКС России выполнили в три раза больше вылетов в Сирии и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов, чем силы международной коалиции. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Также он подчеркнул, что на южном фланге НАТО создана группировка российских Вооруженных сил.

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) выполнили в три раза больше вылетов в Сирии и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов, чем международная коалиция. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации, передает "Интерфакс".

"Сравнительный анализ результатов действий в Сирии авиации России и международной коалиции показывает, что наши ВКС, имея в разы меньше самолетов, выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов", - подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что боевой опыт в Сирии получили 86% летного состава ВКС России, в том числе 75% экипажей дальней, 79% оперативно-тактической, 88% военно-транспортной и 89% армейской авиации.

Кроме того, Шойгу сообщил, что решение Совета Федерации на применение Вооруженных сил в Сирии помогло создать на южном фланге НАТО группировку российских ВС, которая кардинально изменила стратегическую расстановку сил в регионе. "Международным террористическим организациям в Сирии нанесен существенный ущерб, нарушена их финансовая подпитка и система ресурсного обеспечения", - подчеркнул глава Минобороны России.

Также удалось предотвратить распад сирийского государства. В частности, "нивелируются управляемые из-за рубежа попытки смены законной власти".

Шойгу напомнил, что при ведущей роли России развернут астанинский процесс сирийского политического урегулирования с участием полевых командиров сил оппозиции.

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