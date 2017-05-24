10 альпинистов погибли при покорении Эвереста с начала сезона восхождений

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Уже 10 альпинистов погибли при покорении горы Эверест с середины апреля, когда открылся сезон безопасного восхождения на гору. Это наибольшее количество жертв за последние годы.

Непальские спасатели обнаружили тела еще четверых альпинистов, погибших на склоне Эвереста, передает ТАСС со ссылкой на департамент туризма Непала.

"Спасатели-шерпы во вторник вечером нашли тела четырех альпинистов внутри палатки в самом высоком лагере на Эвересте на Южном Седле", - говорится в сообщении.

Их тела были обнаружены случайно во время эвакуации тела альпиниста из Словакии, погибшего от сердечной недостаточности в минувшее воскресенье.

По словам представителя дептуризма, начавшийся в апреле сезон восхождений, принес к своей середине рекордное количество жертв за последние несколько лет.

Ранее уже скончались шесть альпинистов, среди них - известный швейцарский альпинист Уэли Стек, который упал с многокилометровой высоты.

Сезон горных восхождений в Тибете начинается в середине апреля и продолжается до начала июня, после чего погода на горе начинает быстро портиться. Большинство альпинистов гибнут из-за нехватки кислорода и низких температур.

Эверест – высочайшая гора в мире (8848 м), находится в Гималаях на границе Непала и Китая.

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