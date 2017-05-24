Власти Москвы планируют бороться с пробками с помощью дорожного патруля

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Власти Москвы намерены снизить число заторов с помощью новой службы под названием "Дорожный патруль". По словам руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, служба оказывает помощь участникам ДТП. Автомобили дорожного патруля инспектируют дороги в пределах Третьего транспортного кольца.

Новая служба под названием "Дорожный патруль" призвана снизить число пробок в столице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева.

"Сегодня мы представляем новую службу по улучшению обстановки на дорогах под названием "Дорожный патруль". Сотрудники помогают водителям на дорогах в экстренных ситуациях, начиная от смены колеса и заканчивая оформлением европротокола при необходимости", - сказал он.

Как рассказал инспектор дорожного патруля Сергей Шибанков, служба начала свою работу три месяца назад. В дорожном патруле в настоящее время работают пять автомобилей. Они патрулируют город в пределах Третьего транспортного кольца в Северном, Южном и Центральном округах столицы. Инспекторы работают в две смены: утренняя работает с 7:00 до 14:00, вечерняя - с 13:00 до 22:00.

"Нам поступают вызовы из ситуационного центра ЦОДД, который по камерам отслеживает проблемные участки и ищет ДТП, где водителям нужна помощь. В отдельных случаях мы сами принимаем решение о помощи - кому-то домкрат дадим, а кому-то колесо поменяем. Водители реагируют позитивно. Помощь оказывается абсолютно бесплатно", - рассказал инспектор.

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