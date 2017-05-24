Шойгу: расследование крушения Ту-154 завершено на 99%

Теги: Общество расследование сочи шойгу минобороны самолет крушение

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что причины катастрофы Ту-154 над Черным морем установлены на 99 процентов. По его словам, в ближайшее время будет озвучена окончательная версия крушения воздушного судна.

Причины катастрофы Ту-154 над Черным морем установлены на 99 процентов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

"Конечно, нам важно узнать действительно, поэтому мы буквально несколько недель назад завершили работу на месте, работу в акватории на дне по поиску всех необходимых деталей. У нас есть на 99% уверенность, что мы имеем окончательную версию причин катастрофы", - сказал он.

Ту-154 Минобороны России разбился в Черном море недалеко от Сочи 25 декабря 2016 года. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.